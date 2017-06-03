​Роснефть помогает Нижневартовску отремонтировать дороги

В Нижневартовске начался масштабный ремонт дорог. Работы уже начались на улице Маршала Жукова. Здесь планируется обновить дорожное полотно, в связи с чем будет закрыт проезд по данной улице в районе Комсомольского озера. Ремонт данной дороги оценили почти в 9 млн рублей.

Как сообщал siapress.rui ранее, также запланировано отремонтировать часть улиц Мира, Лопарева, Ленина, Дзержинского, а также проезд к противотуберкулезному диспансеру.

Финансирование работ ведется из городского и окружного бюджетов, а также на средства, выделенные в рамках Соглашения о социальном партнерстве с компанией «Роснефть». Напомним, документ был подписан в начале недели Губернатор Югры Наталья Комарова и главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.