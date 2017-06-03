​«ВИМ-Авиа» сокращает количество чартерных рейсов

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила о сокращении на 12,8% чартерных рейсов. Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания.

«Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении перевозчика.

Напомним, Югра уже столкнулась с задержками рейсов перевозчика. Рейс из Антальи в Нижневартовск был задержан на три часа в начале недели. Примерно на столько же пришлось отложить и вылет из столицы Самотлора. Сейчас, по данным saipress.ru, перевозчик выполняет полеты из столицы Самотлора в курортный город Турции по расписанию. Очередной лайнер с югорчанами на борту приземлиться предстоящей ночью. Пока не известно коснется ли заявленное сокращение полетов в будущем Нижневартовск. Информация об отменах и переносах рейсов будет публиковаться на сайте и в социальных сетях авиакомпании, по мере поступления информации.