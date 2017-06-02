​В Нижневартовском районе полицейских подозревают в выдаче водительских прав горожанке за взятку

В Нижневартовском районе проводится служебная проверка в отношении полицейского, которого подозревают в получении взятки. По предварительным данным, страж порядка получил незаконное денежное вознаграждение за содействие в получении водительского удостоверения жительницей города без фактической сдачи экзаменов на право управления транспортным средством.
«В случае если вина сотрудника подтвердится, его ждет увольнение со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, также мерам дисциплинарной ответственности будут подвергнуты и его непосредственные руководители», - отметили в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре.
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Марина Филоненко, начальник отдела оперативного контроля Сургутской ИФНС // ONLINE 8 июня в 10:00