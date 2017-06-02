​В Югре с поличным задержали похитителей нефти // ФОТО

В Нижневартовском районе задержана группа злоумышленников при попытке кражи нефти с территории месторождения.

«Четверо злоумышленников были задержаны полицейскими при попытке хищения более 26 тонн нефти, принадлежащей одной из нефтяных компаний. Мужчины закачивали сырьё через систему шлангов в ёмкость автоцистерны грузового автомобиля. Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. Необходимо отметить, что двое подозреваемых ранее уже привлекались за кражи», - сообщили в пресс-службе МО МВД России «Нижневартовский».

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое злоумышленников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.