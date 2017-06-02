​В Нижневартовске задержали наркокурьера: изъято полкилограмма дурмана // ФОТО

В Нижневартовске накануне во время профилактического мероприятия по борьбе с незаконной миграцией сотрудники полиции на улице Дружбы Народов остановили гражданина Украины. Мужчина пояснил, что необходимые документы находятся у него в съемной квартире.

«Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили у задержанного запрещенные к обороту вещества – в черном полимерном пакете, хранящемся в квартире, находились наркотики. По результатам исследования криминалистами УМВД было установлено, что изъятое вещество относится к синтетическим наркотикам и вес составляет 429.8 гр., что относится к особо крупному размеру», - рассказали в пресс-службе полицейского главка.

По словам задержанного, в Россию он прибыл 7 мая для того, чтобы трудиться. Но, в ожидания трудоустройства, чтобы было на что жить, решил заняться раскладками наркотических средств.

В настоящее время гражданин помещен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело.