​В вейпшопах Нижневартовска не будут обслуживать подростков

В Нижневартовске предприниматели, реализующие парогенераторы (устройства для вейпа) и используемые для них жидкости, подпишут с администрацией города Соглашение о социальном партнерстве, где возьмут на себя обязательства ограничить продажу данной продукции несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Инициатива заключить Соглашение с предпринимателями принадлежит главе города Василию Тихонову. С просьбой повлиять на ситуацию с продажей вейпов несовершеннолетним к нему обратились журналисты во время большой пресс-конференции. После проведенных переговоров все 11 предпринимателей, реализующих данную продукцию, подпишут документ, по которому возьмут на себя обязательства по ограничению продажи вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним.

Добавим, на сегодняшний день российское законодательство не регулирует правоотношения в этой сфере, так как в жидкости отсутствует табачное сырье. Поэтому вейпы и электронные кальяны стали популярными (особенно среди подростков и молодежи). Их позиционировали как безвредную альтернативу сигаретам после введения запрета на курение в общественных местах.