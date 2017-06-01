​В Нижневартовске снова выйдет на маршрут «Автобус здоровья»

«Автобус здоровья» — так называется мобильный центр здоровья Отделения медицинской профилактики Нижневартовской городской поликлиники, в котором прошли обследование уже 72 жителя Нижневартовска.

Как передает департамент здравоохранения округа, автобус работает уже четыре года — он сразу завоевал популярность у жителей, поскольку в нем можно без очередей проверить основные показатели своего здоровья: уровень сахара, холестерина в крови, работу сердца и легких.

«Большинство посетивших центр здоровья на колесах имели хорошие показатели работы сердца, — отмечают сотрудники поликлиники. — Как выяснилось, все они тщательно выполняют предписания врача и следят за своим здоровьем. Сегодня пришли еще раз удостовериться, что у них все в порядке».

Автобус снова «выйдет на маршрут» уже 3 июня, говорит заведующая отделением медицинской профилактики Нижневартовской городской поликлиники Анна Козлова: так, в этот день в рамках общегородской акции «Жить здорово», посвященной Международному дню отказа от курения, он будет находиться на площади Дворца искусств с 10 до 14 часов. Далее по вторникам, 6 и 13 июня, он будет стоять возле городской поликлиники. Работает до обеда — с 8 до 12 часов.

Остальное время автобус занят на обслуживании предприятий города — специалисты по договоренности обследуют сотрудников.