Жительницу Нижневартовска подозревают в краже у военнослужащего 215 тысяч рублей

В Саратове полицейские задержали жительницу Нижневартовска. 27-летнюю югорчанку подозревают в краже крупной суммы денег. К правоохранителям ранее обратился 28-летний военнослужащий. По его словам, в магазине неизвестные похитили оставленную без присмотра сумку, в которой находились 215 тысяч рублей, золотой перстень и удостоверение офицера.

В отношении задержанной, как сообщает издание «СарБК» было возбуждено уголовное дело, а все похищенное изъято.