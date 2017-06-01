​В Нижневартовске выявили подпольный игровой клуб // ВИДЕО

В промышленной зоне Нижневартовска полицейские во время проведения оперативно–розыскных мероприятий обнаружили подпольный игровой клуб. Его создали двое жителей поселка Излучинск и один представитель столицы Самотлора.
«Объединившись в группу, они создали условия для проведения азартных игр. С места происшествия был изъят покерный стол, колоды карт, игральные фишки, мобильные телефоны, компьютеры и денежные средства. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело за организацию и проведение азартных игр», - отметили в УМВД России по Нижневартовску.
Согласно санкций данной статьи, за подобные деяния предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех лет либо без такового.
На данный момент задержанные сотрудничают со следствием, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, что последнее выявление подобного преступления в Нижневартовске было зафиксировано в 2013 году.
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Марина Филоненко, начальник отдела оперативного контроля Сургутской ИФНС // ONLINE 8 июня в 10:00