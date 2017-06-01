​В Нижневартовске появились терренкур-маршруты // ФОТО

В Нижневартовске жители города теперь могут заняться новым видом лечебной физкультуры. Сегодня состоялось открытие терренкур-маршрутов. Они появились в зонах отдыха вартовчан: вдоль набережной р. Обь, на Комсомольском озере (протяженность составляет 2,2 км), в городском парке (две тропы протяженность 1,2 км и 750 м), в поселке Магистраль (длинна 300 м).

На протяжении каждого маршрута установлены указатели, стенды с отметками о пройденном расстоянии, схемы движения.

Как сообщили в пресс-службе администрации, первое занятие состоялось с инструктором, в дальнейшем пройти маршрут можно будет самостоятельно благодаря установленным информационным стендам.

Фото: vk.com/ofnv86