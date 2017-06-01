​Молодежь Нижневартовска провела городской субботник // ФОТО

В Нижневартовске продолжается череда общегородских субботников. На этот раз клич навести порядок в районе Комсомольского озера кинули сотрудники местного Молодежного центра. В общей сложности на призыв откликнулось около ста человек – студенты высших и средне специальных учебных заведений, а также сотрудники компании СИБУР.

Как рассказала специалист по работе с молодежью МАУ «Молодежный центр» Татьяна Горнева, всего участники собрали более 170 мешков с отходами и очистили территорию от крупногабаритного мусора – автомобильные покрышки, паллеты, сломанные стулья и так далее.

«По результатам субботника участники получили памятные подарки – флеш-накопители, powerbank и другие», - отметила она.

Добавим, что молодежный общегородской субботник проводится ежегодно и состоялся уже в четвертый раз. Помощь в его проведении оказали местные коммунальные службы.