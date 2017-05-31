​В Нижневартовске строительство школы, на которую выделил деньги Сечин, ведется с опережением графика // ФОТО

В Нижневартовске строительство новой школы, которую смогут посещать 825 учеников, ведется с опережением графика. Об этом стало известно во время рабочей поездки главы города Василия Тихонова. 1 сентября 2018 года планируется открыть первую очередь объекта. Еще через два года введут в эксплуатацию вторую очередь - на 900 мест. По словам подрядчика, сейчас на стройплощадке трудится свыше 120 человек.

«Это очень важный объект – в новых микрорайонах по последним данным проживает около 3000 школьников, которые сейчас вынуждены посещать образовательные организации в других кварталах. Школа будет самой современной: особым образом будут устроены учебные классы, будет химическая лаборатория, кабинет физики с необходимым оборудованием, что позволит оказывать образовательные услуги на более высоком уровне», - отметила заместитель главы города по социальной и молодежной политике Надежда Волчанина.

Напомним, возведение образовательного учреждения ведется при поддержке ПАО «НК «Роснефть», с которой Правительство ХМАО заключило соглашение о социальном партнерстве. Свои подписи под документом поставили губернатор Югры Наталья Комарова и главный исполнительный директор нефтяной компании Игорь Сечин.

Фото: n-vartovsk.ru