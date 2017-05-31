Двое мегионских выпускников будут учиться в вузах целенаправленно для работы в местной больнице

Мегионские выпускники, желающие поступить в медицинские вузы, в мае могли почувствовать нюансы будущей профессии: в медицинских учреждениях города проходили дни открытых дверей. Так, в детской больнице «Жемчужинка» была проведена работа по привлечению специалистов, в результате которой в департамент здравоохранения округа были отправлены две заявки на целевое обучение.

Двое студентов из города будут учиться в целенаправленно для того, чтобы в будущем прийти в «Жемчужинку» работать: они будут осваивать профессию невролога и педиатра, один в СурГУ, другой — в Ханты-Мансийской медицинской академии.

«Ежегодно мы организуем дни открытых дверей для учеников и всех желающих поступать в медицинские вузы, — прокомментировала начальник отдела кадров больницы Людмила Тарасенко. — Детская больница, как и многие медицинские учреждения, испытывает дефицит кадров. Дни открытых дверей важное мероприятие как для профориентации, так и для имиджа больницы в целом: люди могут воочию увидеть условия труда и познакомиться со структурой учреждения».