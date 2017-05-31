​Житель Нижневартовска приговорен к реальному сроку за экстремизм в соцсети

Житель Нижневартовска приговорен к трем годам в колонии общего режима за экстремистские посты в социальной сети. Гособвинителю во время процесса удалось доказать виновность подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«Подсудимый, используя персональный компьютер, создал в социальной сети «В Контакте» страницу пользователя. На ней в 2014-2016 годах он размещал информацию пропагандистского характера, в которой присутствовали высказывания, обосновывающие необходимость вражды, в том числе применения насилия, публичные призывы к уничтожению людей определенной национальности», - рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

Отмечается также, что ранее мужчина уже был судим.