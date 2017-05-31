​«Чудо–сад» появился в нижневартовской школе для «особых» детей

В Нижневартовске появился «Чудо-сад», сообщает пресс-служба Нотариальной палаты ХМАО: именно эта организация разработала экологический социальный проект с этим названием.

«Проект смог претвориться в жизнь благодаря победе в региональном конкурсе «45 полезных дел» регионального благотворительного фонда местных сообществ «Мы вместе» и дорожно-строительной компании «Автобан», — отмечают представители палаты. — На выигранный грант в размере 50 тысяч рублей и дополнительные средства, выделенные Нотариальной палаты Югры, а также личные средства нотариусов Нижневартовска и Нижневартовского района, собранные ко Дню защиты детей, были закуплены 55 саженцев деревьев и кустарников, а также целая машина плодородной земли под посадку саженцев и разбивку цветочных клумб».

Сад появился в школе №29 — в ней учатся и занимаются творчеством дети с ограниченными возможностями здоровья. «После проведения нотариусами очередной благотворительной акции в этой школе и появилась идея облагородить территорию учебного заведения, — прокомментировала нижневартовский нотариус Любовь Варгатюк. — Искренне надеюсь, что мы с нотариусами города смогли внести свою частичку души, чтобы наш город стал стал еще уютнее, красивее, чтобы всем вартовчанам здесь было уютно и комфортно жить. Хочется, чтобы когда сюда придут наши внуки, они знали, что эти деревья сажали их бабушки, дедушки, папы и мамы, и сами продолжили облагораживать наш город».

Посадка деревьев состоялась вопреки неприветливой погоде: на нее пришли не только представители палаты, но и дети, родители, педагоги школы. «Несмотря на выходной день, на посадку саженцев деревьев вышли учащиеся старших классов и учителя, большинство которых даже не приглашали», — говорит заместитель директора школы Валентина Пожиткова, которая поблагодарила всех принявших участие в проекте. «Этот сад, конечно же, может стать «живой» площадкой для изучения природоведения, экологии. Выражаем огромную благодарность от всех детей всем причастным к проекту и высадке деревьев неравнодушным лицам!» — заключила она.