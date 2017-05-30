​Массовые задержки рейсов «ВИМ-Авиа» затронули Югру: туристы не могут вернуться из Турции

Массовые задержки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» затронули и Югру. Рейс из Антальи в Нижневартовск по предварительным данным задерживается на три с половиной часа. Прилететь туристы должны были предстоящей ночью (в 2.30 по местному времени), однако сейчас прибытие ждут ориентировочно в 6.00. Из-за позднего прибытия воздушного судна вылет также задержан ориентировочно на три часа.

Добавим, по сообщениям СМИ, задержки вылетов и прилетов самолетов «ВИМ-Авиа» зарегистрированы также в Екатеринбурге, Москве, Уфе. В связи с этим транспортная прокуратура Татарстана уже начала проверку перевозчика. В авиакомпании поясняют, что сбой в работе связан с поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых в авиакомпании ожидали более десяти дней назад.