​Жителей Нижневартовского района предупредили об ухудшение дорожной ситуации из-за температурных перепадов

Жителей Нижневартовского района предупредили о возможно росте количества дорожно-транспортных происшествия из-за непогоды. Госавтоинспекция района информирует о том, что в округе ожидаются перепады температурных режимов, снегопады и образование ледяной корки на отдельных участках дорог.

«В связи с этим автоинспекторы обращаются к автомобилистам с призывом соблюдать осторожность при движении в сложных погодных условиях: избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами особенно на загородных трассах и, главное, выбирать скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, сегодня снегопады прошли в Сургуте и Нефтеюганске. По прогнозам синоптиков, этой ночью сильные осадки ожидаются в восточных районах Югры.