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​В Югре заложили «Чудо–сад» в школе для «особых» детей

В Нижневартовске в минувшую субботу, 27 мая, заложили «Чудо-сад». Экологический социальный проект , разработанный Нотариальной палаты Югры, смог претвориться в жизнь благодаря победе в региональном конкурсе «45 полезных дел» регионального благотворительного фонда местных сообществ «Мы вместе» и дорожно-строительной компании «Автобан».

На выигранный грант в размере 50 тысяч рублей и дополнительные средства, выделенные Нотариальной палаты Югры, а также личные средства нотариусов Нижневартовска и Нижневартовского района, собранные ко Дню защиты детей, были закуплены 55 саженцев деревьев и кустарников, а также целая машина плодородной земли под посадку саженцев и разбивку цветочных клумб. Среди купленных кустарников: калина, черемуха, рябина черноплодная, рябина обыкновенная, яблоня сибирская, сирень, пузыреплодник калинолистный. Саженцы деревьев, специально районированные для крайнего Севера, были доставлены в Нижневартовск из Омского плодопитомника.

«Нотариусы Нижневартовска лишь недавно начали сотрудничать со школой №29 и помогают получать образование и заниматься творчеством детям с ограниченными возможностями здоровья. После проведения нотариусами очередной благотворительной акции в этой школе и появилась идея облагородить территорию учебного заведения, - рассказала нотариус Нижневартовска Любовь Варгатюк. - Искренне надеюсь, что мы с нотариусами города смогли внести свою частичку души, чтобы наш город стал стал еще уютнее, красивее, чтобы всем вартовчанам здесь было уютно и комфортно жить. Хочется, чтобы когда сюда придут наши внуки, они знали, что эти деревья сажали их бабушки, дедушки, папы и мамы, и сами продолжили облагораживать наш город».

Посадка деревьев состоялась, несмотря даже на холодную дождливую погоду. В мероприятие, кроме школьников и педагогов, приняли участие нотариусы Любовь Варгатюк, Ольга Небутова, Александр Попов, Вера Поветкина с супругом, сыном, внуками, Светлана Сметанина с супругом и сотрудниками нотариальной конторы, Евгения Танасиенко с супругом, их дочь Карина с супругом и друзьями, а также сотрудники конторы.

«Ямы для посадки саженцев мы подготовили заранее. Несмотря на выходной день, на посадку саженцев деревьев вышли учащиеся старших классов и учителя, большинство которых даже не приглашали. Большая благодарность, конечно, нотариусам города, которые пришли к нам в этот день целыми семьями! Благодаря этим высаженным кустарникам, уверена, мы сможем немного приблизиться к сказочному названию проекта – «Чудо-сад»! – рассказала заместитель директора нижневартовской школы №29 Валентина Пожиткова. – Высаженные деревья, безусловно, помогут улучшить окружающую среду школы и благотворно повлияют на здоровье не только детей с ограниченными возможностями, но и всех наших воспитанников. Этот сад, конечно же, может стать «живой» площадкой для изучения природоведения, экологии. Выражаем огромную благодарность от всех детей всем причастным к проекту и высадке деревьев неравнодушным лицам!»

Как отметила Валентина Пожиткова, приятной неожиданностью для детей стало получение после проведения экологической акции детской книги о животных «Берегите лебедей», написанной ветераном Великой Отечественной войны Виталием Яковлевичем Ботвиным. Напомним, финансовую благотворительную помощь на издание книги «Берегите лебедей» ко Дню Победы оказала Нотариальная палата Югры.

«Мы искренне рады, что совместными усилиями нам удалось вовлечь вартовчан в общеполезное мероприятие по посадке деревьев и заложить «Чудо-сад» для «особых» ребят. Ухаживать за зелеными «соседями» будут сами школьники. А это приучит подрастающее поколение любить и оберегать природу. Кроме того, акция «Чудо-сад» - это создание благоприятной среды не только в микрорайоне, но и городе в целом», - отметил исполнительный директор фонда «Мы вместе» Сергей Благородов.

Фото: Рената Губайдуллина, Любовь Варгатюк.


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Сегодня в 11:47, просмотров: 195, комментариев: 0


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