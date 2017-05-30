«Самотлорские ночи» в Нижневартовске станут платными

В этом году на церемонию открытия фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», который пройдет в Нижневартовске с 9 по 12 июня, не будут распространятся пригласительные билеты.

Входной документ можно будет приобрести в кассе Дворца искусств с 1 июня (касса работает с 12 до 19 часов, перерыв с 15 до 16 часов, телефон для справок 24-31-70). Стоимость билета составит 200 рублей.

Добавим, что вопрос о продаже входных билетов был вынесен на обсуждение горожан. Организаторы фестиваля провели голосование. По итогам, большинство участников опроса поддержали идею отказа от распространения пригласительных билетов, таким образом 72,91 процента проголосовали за вариант, предполагающий свободную реализацию входных билетов. Обсуждая стоимость входного билета 40,39 процента голосов было отдано за вариант «100-200 рублей».