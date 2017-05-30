​В Нижневартовском районе мужчина, прогоняя медведя, случайно застрелил знакомого

В лесу Нижневартовского района вечером 25 мая произошла трагедия: мужчина, прогоняя медведя за пределы деляны, случайно убил своего знакомого.

«Арендатор деляны вместе с двумя своими знакомыми проводил отпугивание дикого животного за пределы деляны. Мужчины осуществляли обход, не попадая в зону видимости друг друга. Услышав лай собак и заметив шевеление в кустах одни из мужчин, не убедившись кто в них находится, произвел выстрел в сторону кустов, в которых находился его знакомый. От полученного огнестрельного ранения последний скончался в одном из медицинских учреждений Нижневартовска», - рассказали о произошедшем в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело, по которому сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, что этой весной медведи и другие дикие животные часто выходят люди, забредая на территорию месторождений и населенных пунктов в поисках пищи.