​РЖД распродает билеты на поезда из Нижневартовска со скидкой до 50 процентов // СПИСОК

Завтра, 30 мая, железнодорожники проведут очередную акцию «Удачный вторник». Пассажиры смогут приобрести билеты на поезда дальнего следования со скидкой до 50 процентов. В этот раз в распродаже учувствует более 10 пассажирских составов, которые следуют через Сургут, Пыть-Ях в Нижневартовск и обратно в другие регионы России.

«Билеты по акции можно приобрести на определенные даты проезда. Покупку можно совершить на сайте или в кассах. Количество мест ограничено. В виду технологической специфики работы системы продажи билетов акционные тарифы в ней появляются поэтапно, начиная с 00:01 (мск), окончательное время их установления не позднее 11:00 (мск)», - уточнили в пресс-службе «РЖД».