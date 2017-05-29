​Нижневартовский район наблюдает рекордное снижение безработицы

О падении безработицы до рекордно низких уровней за десять лет рассказали власти Нижневартовского района: на аппаратном совещании при главе муниципального образования были озвученыцифры. Так, за последний месяц уровень безработицы снизился на 0,01 процента и сегодня составляет 0,13 процента.

Показатели улучшили Ваховск, Аган, Ларьяк и Зайцева Речка.

В целом по Югре наблюдается схожая тенденция: сейчас уровень безработицы составляет 0,56 процента, растет потребность в работниках. Так, за месяц поступило 125 заявок от работодателей о содействии в поиске специалистов. При этом за тот же месяц 20 человек нашли работу, всего же с начала года трудоустроено 89 человек.