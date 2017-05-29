​Паводок в Нижневартовске проконтролирует беспилотный «Фантом»

Мониторинг окружающей среды в пожароопасный и паводковый период в Нижневартовске будет проходить в этом году по-новому, передает окружной департамент общественных и внешних связей. Для этих целей городские власти приобрели беспилотный летательный аппарат DJI «Фантом 4»: он будет работать для предупреждения и отслеживания обстановки при ЧС, а также для эффективного проведения поисково-спасательных работ.

Аппарат прост в работе: подготовка его к работе занимает не более десяти минут, после чего он 25 минут может летать и передавать данные на расстоянии до пяти километров. Так как эта информация может обрабатываться в реальном времени, спасатели будут иметь актуальные данные, которые позволят своевременно оценить ситуацию и принимать меры.