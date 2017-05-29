​В Нижневартовске сгорел бокс с автотранспортом // ФОТО

Крупный пожар произошел накануне в Нижневартовске. Около 11.00 огнеборцам сообщили о том, что на улице Кузоваткина охвачен огнем одноэтажный бокс, внутри которого находилась техника.

«На момент прибытия пожарных расчетов бокс с техникой внутри были охвачены огнем. В результате пожара огнем поврежден бокс площадью 450 метров квадратных, уничтожены 4 единицы техники», - сообщили в 5 ОФПС.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В тушении участвовали семь единиц техники и 24 человека личного состава 5 ОФПС. Никто не пострадал.