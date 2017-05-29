​В Нижневартовске мужчина украл рекламный баннер

В Нижневартовске 30-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела за кражу баннера.

О пропаже в полицию сообщил директор магазина, имущество которого пропало. Вскоре полицейские нашли злоумышленника. Им оказался житель города Покачи, который признался, что собирался использовать похищенное в хозяйственных целях у себя на дачном участке.

«Своими действиями мужчина причинил ущерб магазину на сумму боле 2600 рублей. В отношении задержанного отделом дознания МО МВД России «Нижневартовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - отметили в пресс-службе городской полиции.