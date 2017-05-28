​Более 5 тысяч кв.м. дорог отремонтируют в Мегионе

За нынешний ремонтный период в Мегионе намерены восстановить более пяти тысяч квадратных метров автодорог, передает окружной департамент общественных и внешних связей.

В планах дорожников — реконструкция улицы Советской, обустройство пешеходных тротуаров на Ленина в поселке Высокий, а также продолжение обустройства пешеходных переходов и установка дорожных знаков. Большая часть работы — традиционный ямочный ремонт на улицах города, а также поселка Высокий.

Работы по обустройству автодороги и строительству моста через Сайму, а также благоустройство VI микрорайона города финансируются как городским, так и окружным бюджетом. Ремонтная кампания начнется в конце мая.