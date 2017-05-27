​Росавиация разрешила авиакомпании Royal Flight открыть регулярные рейсы из Ханты-Мансийска и Нижневартовска в Турцию

Росавиция рассмотрела заявки, поступившие от авиакомпаний, которые намеревались открыть регулярные рейсы в Турцию из городов России. В списке оказались также Ханты-Мансийск и Нижневартовск. В результате Федеральное агентство воздушного транспорта одобрило заявку авиакомпании Royal Flight. Перевозчик сможет осуществлять регулярные рейсы из столицы ХМАО один раз в неделю, а из столицы Самотлора – два раза в неделю.

Как сообщал siapress.ru ранее, из этих же городов регулярные полеты планировала открыть авиакомпания AZUR AIR. Однако ее заявка удовлетворена не была.

Открытие регулярных рейсов из городов России в Анталью было резервным вариантом на случай запрета чартерных полетов. Предупреждение о возможном запрете было направлено перевозчиком Росавиацией. Позже ведомство отозвало свое предупреждение, а значит, у авиакомпаний отпала необходимость открывать регулярные полеты.

Добавим, что сейчас из Нижневартовска рейсы в Турцию выполняют три авиакомпании: AZUR AIR, Royal Flight, а также «Вим-авиа».