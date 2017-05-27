​Строители в Нижневартовске пообещали в квартирах детей-сирот установить шкафы-купе и кухонные гарнитуры

Глава Нижневартовска Василий Тихонов проинспектировал ход строительства важных для города объектов. Основное внимание сосредоточил на объектах жилищного строительства, это один из приоритетных вопросов для администрации города.

В этом году в Нижневартовске должны возвести более 130 тысяч квадратных метров жилья, около 40 тысяч – уже введены в эксплуатацию. Новые дома появляются не только в кварталах, расположенных за улицей Ханты-Мансийской, но и в старой части города. Вблизи микрорайона 2-П возводится квартал «Европейский». Один дом уже заселен. Всего застройщик планирует построить в этом районе 26 жилых домов (более 2000 квартир).

По словам представителей строительной компании ООО «Вариант», все квартиры эконом-класса. Сдаются с чистовой отделкой. А в восьми квартирах, приобретаемых в рамках договора долевого участия администрацией города для детей-сирот, строители взяли на себя обязательства дополнительно установить шкафы-купе и кухонные гарнитуры.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска, также во дворе установят детские игровые площадки. В перспективе здесь должны появиться детский сад и спортивный комплекс. Особенностью квартала «Европейский» может стать пруд. Глава города Василий Тихонов порекомендовал застройщику сохранить по возможности водоем, предварительно изучив мнение жителей.

«Европейский квартал» спроектирован для современных городских семей – активных, мобильных, требовательных, но при этом ценящих настоящий домашний уют и комфорт