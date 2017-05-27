​Бывший куратор строительного сектора Нижневартовска возглавил управление капитального строительства

Экс-заместитель главы города Нижневартовска по строительству Николай Пшенцов возглавил местное МКУ «Управление по капитальному строительству». Прежний руководитель Владимир Захаров, как сообщили в муниципальном учреждении, вышел на заслуженный отдых.
Напомним, Пшенцов покинул местную администрацию в ноябре прошлого года. Кресло вице-мэра, как сообщал siapress.ru, он уступил Виктору Ситникову. Работа в УКСе Николаю Пшенцову знакома – до своего назначения на должность заместителя главы города, он работал на предприятии главным инженером.
Работа для подростков Сургута. Ирина Кадирова, заместитель директора МАУ «Наше время» // ONLINE 30 мая в 15.30