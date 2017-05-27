​Сезон фонтанов стартует в Нижневартовске 28 мая

28 мая в Нижневартовске в рамках ежегодной экологической акции «Спасти и сохранить» на площади Дворца искусств Нижневартовска стартует сезон фонтанов, сообщает окружной департамент общественных и внешних связий округа.

В 17 часов здесь будет проходить праздничная концертная программа «Фонтан Любви, фонтан Надежды»: в ее рамках можно будет посмотреть театрализованную зарисовку «Эпоха петровских фонтанов», собственно торжественный запуск фонтана, а также концертную программу творческих коллективов Дворца искусств и детской школы искусств №1. Вспомнят и выпускников школ, накануне отпраздновавших последний звонок, а также молодоженов, недавно связавших себя узами брака.

Обещают уложиться в 30 минут: в 17:30 на площади Дворца искусств начнется новое мероприятие — экологическая развлекательно-познавательная программа «Чистая вода», а закончится праздник массовым флешмобом «Я рисую речку».