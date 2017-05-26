​В Нижневартовске готовятся отключить в домах тепло

В дома Нижневартовска коммунальные службы прекратят подавать тепло с 29 мая. Об этом администрация города сообщила в своем каналы в Telegram.

«После этого коммунальные службы приступят к гидравлическим испытаниям и начнутся отключения горячей воды», - указано в сообщении.

Как сообщили siapress.ru в оперативно-информационном отделе департамента ЖКХ администрации города, процесс отключения подачи тепла может занять два-три дня. В этой работе задействованы специалисты как ресурсоснабжающей организации, так и управляющих компаний. Отключение тепла в социальных учреждениях проводится по заявкам руководителей.

