​В Нижневартовске готовятся отключить в домах тепло

В дома Нижневартовска коммунальные службы прекратят подавать тепло с 29 мая. Об этом администрация города сообщила в своем каналы в Telegram.
«После этого коммунальные службы приступят к гидравлическим испытаниям и начнутся отключения горячей воды», - указано в сообщении.
Как сообщили siapress.ru в оперативно-информационном отделе департамента ЖКХ администрации города, процесс отключения подачи тепла может занять два-три дня. В этой работе задействованы специалисты как ресурсоснабжающей организации, так и управляющих компаний. Отключение тепла в социальных учреждениях проводится по заявкам руководителей.
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