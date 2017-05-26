​В Нижневартовске пропал 10-летний ребенок: полиция просит помощи в поисках // ФОТО, ПРИМЕТЫ

В Нижневартовске полиция обратилась к горожанам с просьбой оказать помощь в поиске 10-летнего ребенка. Ученик седьмой школы накануне ушел после уроков домой и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: 10 лет; Рост: 150 см; Телосложение худощавое; Глаза серо-зеленые; Лицо овальное, бледное, европейский тип лица; Нос средний, прямой; Волосы светло-русые, прямые, короткая стрижка.

Был одет: куртка демисезонная, серо-голубого цвета, на куртке имеется вставка желтого цвета. Шапка спортивная черного цвета с подворотом, на лбу эмблема «Найк» белого цвета. Брюки спортивного типа, черного цвета. Рубашка с коротким рукавом белого цвета. На ногах ботинки осенние застежки на липучках черного цвета, белые носки. При себе имел школьный рюкзак сине-черного цвета со школьными учебниками.

Как сообщили в УМВД Нижневартовска, розыск ведет отдел полиции №2. Всех, кому что либо известно о мальчике, просят позвонить по тел.: 89825331179, 49-31-71, 56-02-18, 49-31-58.