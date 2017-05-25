​В Нижневартовском районе мужчина утонул, пытаясь сделать красивое фото

Попытка сделать красивое селфи из лодки обернулась трагедией. Она произошла накануне на реке Черная, которая протекает в Нижневартовском районе. Дежурной смене зонального поисково-спасательного отряда учреждения «Центроспас-Югория» поступило сообщение о необходимости оказать помощь пострадавшим гражданам. Когда они прибыли на место, то обнаружили на противоположном берегу двух замерзающих мужчин.

«Как выяснилось, мужчины переплыли реку в плавь. Температура в течение дня в Нижневартовском районе не поднималась выше +1, шел снег с дождем. Причину раннего купания молодые люди объяснили тем, что третий их товарищ решил искупаться в реке и сделать несколько фото на память. Но, мужчина начал тонуть. Друзья бросились его спасать, но было уже поздно, таким образом они доплыли до противоположного берега», - рассказали в КУ «Центроспас-Югория».

Спасатели перевезли пострадавших на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Для поиска тела утонувшего привлекли водолазов со специальным оборудованием. Они обследовали акваторию реки Черная на площади 400 кв.м. Тело мужчины обнаружили и передали сотрудникам полиции.