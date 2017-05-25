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​В Нижневартовском районе мужчина утонул, пытаясь сделать красивое фото

Два товарища, кинувшиеся его спасать, едва не замерзли на берегу

Попытка сделать красивое селфи из лодки обернулась трагедией. Она произошла накануне на реке Черная, которая протекает в Нижневартовском районе. Дежурной смене зонального поисково-спасательного отряда учреждения «Центроспас-Югория» поступило сообщение о необходимости оказать помощь пострадавшим гражданам. Когда они прибыли на место, то обнаружили на противоположном берегу двух замерзающих мужчин.

«Как выяснилось, мужчины переплыли реку в плавь. Температура в течение дня в Нижневартовском районе не поднималась выше +1, шел снег с дождем. Причину раннего купания молодые люди объяснили тем, что третий их товарищ решил искупаться в реке и сделать несколько фото на память. Но, мужчина начал тонуть. Друзья бросились его спасать, но было уже поздно, таким образом они доплыли до противоположного берега», - рассказали в КУ «Центроспас-Югория».

Спасатели перевезли пострадавших на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Для поиска тела утонувшего привлекли водолазов со специальным оборудованием. Они обследовали акваторию реки Черная на площади 400 кв.м. Тело мужчины обнаружили и передали сотрудникам полиции.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 386, комментариев: 0


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