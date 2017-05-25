СМИ: ​Прокуратура Югры обжаловала условные сроки участникам террористической организации

Прокуратура Югры обжаловала приговор, вынесенный в отношении четырех Нижневартовска, которые в феврале этого года были признаны виновными в преступлениях террористической и экстремистской направленности.

Обвинителю удалось доказать в суде, что мужчины являются участниками запрещенной на территории России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами». «Мужчины проводили агитационную и пропагандистскую работу, направленную на создание в обществе позитивного мнения о ее деятельности», - сообщила тогда пресс-служба СУ СКР по Югре. Осужденные распространяли запрещенную литературу и распространяли в соцсетях видеофайлы пропагандистского характера

Каждому из них судом назначено было наказание в виде лишения свободы условно, сроками от 5 до 6 лет. 23 мая окружное надзорное ведомство обжаловало приговор, сообщает информационно-аналитический центр «Сова». Прокуратура требует заменить им условное заключение на содержание в колонии строгого режима. Уточняется также, что адвокаты осужденных подали встречные иски.