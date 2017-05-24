​В Нижневартовске под суд пойдет хулиган: избил стулом незнакомую девушку, расстрелял парня из-за онлайн-игры

В городском суде Нижневартовска изучают материалы уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого молодого человека. В этот раз его обвиняют в совершении ряда преступлений.

«Согласно предъявленному обвинению мужчина обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и еще один мужчина, который проходит как свидетель, используя малозначительный повод, а именно под предлогом того, что потерпевший якобы снял со аккуант-счета свидетеля в виртуальной игре деньги, пришли к потерпевшему домой, где в ходе ссоры обвиняемый достал из кармана пневматический пистолет, передернув затвор со словами: «Не дергайся!» направил ствол пистолета в область головы и умышленно произвел выстрел в голову потерпевшему», - рассказывают в суде подробности материалов дела.

После этого хулиган совершил еще несколько правонарушений. На этот раз все происходило в одном из крупных многофункциональных торговых центров. Как установили следователи, не имея никаких оснований выпивший обвиняемый стал цепляться к двум девушкам: оскорблять их и угрожать. После этого, он подбежал к одной из вартовчанок, пнул даму и скрылся в неизвестном направлении. Вновь девушки встретили своего обидчика уже внутри торгово-развлекательного центра. Обвиняемый мужчина находился на территории фудкорта.

«Он схватил стул и нанес им удар по голове одной из девушек. Когда девушки собрались уйти из МФК, мужчина догнал их и схватил одну из девушек за волосы, потянул на себя со всей силы, а также нанес ей несколько ударов по различным частям тела и лицу. В этот момент, на помощь девушке пришла ее подруга и стала оттаскивать обвиняемого мужчину. Тогда он нанес и ей несколько ударов по различным частям тела и лицу. Их разняли подбежавшие охранники МФК», - добавили в суде.

Стоит отметить, что мужчина в октябре прошлого года уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предметов, используемых в качестве оружия. Сейчас он вновь обвиняется за совершение ряда преступлений против личности и общественного порядка. Дата рассмотрения уголовного дела пока не назначена.