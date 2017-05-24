​В Нижневартовск приедет известный российский футболист, чтобы провести мастер-класс для детей

Футболист Александр Мостовой проведет для детей Нижневартовска мастер-класс. Он состоится в рамках проекта «Хороший футбол», организованного сетью футбольных центров «Чемпионика» и поддержанного компанией «СИБУР».

Первый отборочный этап проекта #ХОРОШИЙФУТБОЛ состоится в Нижневартовске уже в ближайшую субботу, 27 мая, в спорткомплексе «Триумф» (ул. Ханты-Мансийская, 41Б).

В ходе отбора командам, состоящим из участников в возрасте 11-12 лет, и представляющим как футбольные школы, так и любительские коллективы, предстоит продемонстрировать искусство владения мячом, точность и силу паса, точность ударов и другие основные умения. За прохождение каждого конкурса будут начисляться призовые баллы. Конкурсы для болельщиков будут включать творческие задания.

По итогам соревнований решением оргкомитета будут отобраны лучшие команды, которые встретятся в августе на «Финале четырех» в Тобольске. Участники детских футбольных команд будут бороться за право привезти финальный турнир проекта #ХОРОШИЙФУТБОЛ 2018 года в свой город, а болельщики — за возможность получить бесплатную футбольную школу «Чемпионики» для детей своего города.

Отборочный этап пройдет при участии футбольной легенды Александра Мостового, бывшего полузащитника сборной России. Он проведет мастер-класс для футбольных команд и пообщается с юными футболистами. В рамках спортивного праздника #ХОРОШИЙФУТБОЛ также будет проведена автограф-сессия.

«Для меня футбол – это не просто игра. Вся моя жизнь связана с футболом. Мне очень приятно принимать участие в таком интересном и масштабном проекте, потому что для мальчишек это огромный спортивный опыт и возможность проявить себя. Возможно благодаря проекту #ХОРОШИЙФУТБОЛ появятся новые футбольные звезды России. Но футбол – это не только игра для футболистов. 12 игрок на поле – это болельщик, поэтому приглашаю фан-группы поддержать своих участников, ведь они играют не только для себя, но и для вас», - отметил экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой.