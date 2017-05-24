​У спасателей Нижневартовска на вооружении появился квадрокоптер

Мониторинг окружающей среды в пожароопасный и паводковый период в Нижневартовске будет проходить с помощью новых технических средств. Об этом на совместном заседании думских комитетов депутатам рассказал начальник МКУ г. Нижневартовска «Управление по ГО и ЧС» Вадим Татаренков.

В марте этого года для предупреждения и отслеживания обстановки при ЧС, а также для эффективного проведения поисково – спасательных работ, в управлении приобрели беспилотный летательный аппарат DJI «Фантом 4». Подготовка его к работе занимает не более 10 минут. Аппарат может находиться в воздухе до 25 минут и передавать данные на расстоянии до 5 километров. Информация обрабатывается в режиме реального времени, что позволит своевременно оценивать текущую ситуацию и значительно сократить жертвы и масштабы обнаруженной ЧС. Данные с беспилотника будут сохраняться в электронном виде для последующей обработки и анализа.

Как сообщили в информационном отделе думы Нижневартовска, «Фантом 4» незаменим при проведении поисково-спасательных операций. Работы могут проходить по заранее определённому пилотному заданию, которое, по мере необходимости, возможно корректировать.