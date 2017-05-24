​Дорожные службы Нижневартовска справляются со снегопадом

В связи с обильным снегопадом, который начался ночью и продолжается на данный момент, дорожные службы Нижневартовска переведены на усиленный режим работы.

Дежурные бригады осматривают дорожное полотно, а также трауры для оперативного принятия мер. Как рассказал и.о. директора МУП г. Нижневартовска «САТУ» Виталий Хвостанцев, с утра на очистке ливнеприемников от мусора и скапливающейся «снежной каши» задействовано три бригады сотрудников. Городские тротуары очищают три единицы техники, на которых установлено плужно-щеточное оборудования.

«Ситуацию держим на контроле. Пока нет необходимости выводить другую технику на дороги, но сотрудники и транспорт находятся в готовности», - сообщил он пресс-службе местной администрации.

Фото: vk.com/nv86ru, vk.com/hellonownv

Напомним, в связи со снегопадом сегодня утром на дорогах муниципалитета возникли пробки: из-за того, что большинство автовладельцев успели сменить зимнюю резину на летнюю, скорость движения автотранспортных потоков существенно снизилась. Обильный снегопад осложнил дорожные условия. Госавтоинспекторы Нижневартовска настоятельно рекомендуют, находясь за рулем, не пренебрегать Правилами дорожного движения, а также быть предельно внимательными вблизи образовательных организаций, на нерегулируемых пешеходных переходах. Новичкам-автолюбителям, во избежание дорожных аварий, воздержаться от любых поездок в ближайшее время.