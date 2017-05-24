​В Нижневартовске вынесли приговор полицейским, которые избили задержанного

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух сотрудников ОБППСП УМВД России по Нижневартовску. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий. Каждый из них ближайшие четыре года проведет в исправительной колонии общего режима.

«24 января 2016 года обвиняемые, находясь в помещении отделения полиции, превышая свои должностные полномочия, применили в отношении гражданина, доставленного для составления протокола об административном правонарушении, физическое насилие. В результате здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред», - рассказали об обстоятельствах совершенного преступления в пресс-службе прокуратуры округа.

Кроме того, бывшие стражи порядка лишены права занимать должности в правоохранительных органах на срок три года.