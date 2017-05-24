​Бюджет Нижневартовска увеличился на 151 млн рублей: деньги уже распределили

В Нижневартовске накануне состоялось очередное заседание местной думы. Один из вопросов, которые рассмотрели народные избранники, касался корректировки местного бюджета. Город дополнительно получил почти 151 миллион рублей.

Основная часть дополнительных средств, почти 106 миллионов рублей, поступления из бюджета автономного округа. По словам председателя Думы города Максима Клеца, деньги долгожданные и большая их часть, около 76 миллионов рублей, целенаправленно пойдёт на благоустройство территории Нижневартовска. В том числе, на завершение реконструкции Комсомольского бульвара и на создание пешеходной аллеи между школами №6 и №7.

Около 23 миллионов рублей - предоставление гранта Нижневартовску, занявшему 3 место в окружном конкурсе «Современная модель развития жилищного строительства муниципального образования». Эти деньги направят на строительство инженерных сетей в новых микрорайонах за ул. Ханты-Мансийской. Ещё чуть более 11 миллионов рублей предусмотрено на содержание и ремонт муниципальных учреждений, проведение спортивных мероприятий и тренировочных сборов.