​Вартовчанам из-за обильного снегопада рекомендуют отказаться от поездок на личном авто

В Нижневартовске сегодня ночью прошел обильный снегопад. Он не прекращается и сейчас. В связи с этим на дорогах муниципалитета возникли пробки: из-за того, что большинство автовладельцев успели сменить зимнюю резину на летнюю, скорость движения автотранспортных потоков существенно снизилась.

«Рекомендуют автовладельцам отказаться от использования личных автомобилей в такую погоду, так как не у всех есть навык вождения при таких условиях. Тем, кто находится за рулем следует соблюдать правила дорожного движения, учитывать, что при образовавшейся на дорожном полотне «снежной каше» тормозной путь увеличивается. Особенно внимательным нужно быть вблизи пешеходных переходов, перекрестков», - сказал siapress.ru старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Нижневартовску Николай Дубаенко.

По прогнозам окружных синоптиков, сегодня в Югре ожидаются осадки смешанного характера различной интенсивности. Ветер северных направлений умеренный, местами порывистый. Температура ночью +2,-3 ºС, днем +7,+12 ºС, местами +1,+6 ºС.