​В Мегионе у кафе ограбили двух мужчин

В Мегионе двое мужчин на выходе из кафе, расположенного в поселке Высокий, стали жертвами грабителей. На них напали два других посетителя заведения. Злоумышленники избили мужчин, отобрали у них документы и сотовые телефоны, а также 15 тысяч рублей. Причем, деньги одному из потерпевших под угрозой физической расправы пришлось снять со своей банковской карты.

Потерпевшие обратились в дежурную часть. «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции уже через несколько часов по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 21-летний житель поселка Высокий и 27-летний житель Нижневартовска. Оба гражданина ранее привлекались к уголовной ответственности. Похищенные личные вещи и денежные средства возвращены законным владельцам», - сообщили в пресс-службе городской полиции.

Сейчас одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второй задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж, совершенный группой лиц». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.