​В Нижневартовском районе во время поиска тела утонувшего ребенка нашли труп мужчины

В Нижневартовске продолжаются поиски Кирилла Каримова, пропавшего осенью прошлого года. Ребенок со своим другом спустились на лед в районе старой части города и провалились. С тех пор о месте нахождения тела подростка ничего неизвестно.

Как сообщили в «Центроспас-Югория», накануне поисково-спасательная группа осуществляла поиск на протоке Вартовская Обь. При проведении поисковых работ в районе Мегиона на протоке Мулка был обнаружен и передан сотрудникам полиции труп неизвестного мужчины.

Поиски ребенка продолжаются.