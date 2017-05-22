В Нижневартовске участники свадебного кортежа устроили стрельбу в черте города. Инцидент произошел в субботу, 20 мая, около 18.00 на улице Интернациональной. Как сообщает портал Gorod4466 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в воздух стреляли гости праздника - граждане Северо-Кавказского региона. Нарушители порядка были установлены, оружие у мужчин изъяли. Более того, один из них был привлечен к административной ответственности. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и других причастных лиц.
В Нижневартовске участники свадебного кортежа устроили праздничную стрельбу
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