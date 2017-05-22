​Вартовчане продолжают раздаривать свои накопления мошенникам

Очередные наивные жители Нижневартовска обратились за помощью полицейских. К стражам порядка они пришли после того, как перевели свои деньги мошенникам. Суммы оказались достаточно приличные.

На днях в дежурную часть УМВД обратилась жительница города, которая за 84500 купила виртуальный жилой вагончик. Следом за ней в полицию пришел мужчина, который сообщил, что через Интернет – сайт приобрел автомобиль с оплатой в 60000 рублей. Однако, ни денег, ни машины и вагончика, они не получили.

«В настоящее время по данным фактам полицейские проводят проверки. В целях профилактики преступлений, связанных с мошенническими действиями, стражи порядка рекомендуют гражданам бережнее относиться к своим сбережениям и проявлять бдительность при оформлении покупок через интернет-сайты», - уточнили в полицейском главке.

Вартовчанам и жителям Югры стражи порядка рекомендуют не перечислять денежные средства незнакомцам и проявлять бдительность, когда неизвестные лица просят назвать номер банковской карты, вартовчане то и дело пренебрегают мерами элементарной личной и имущественной безопасности.