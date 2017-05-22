​В Нижневартовском районе определили лучшие программы по профилактике наркомании, алкоголизма и пропаганде семейного благополучия

В Нижневартовском районе прошел конкурс вариативных программ по профилактике наркомании, алкоголизма и пропаганде семейного благополучия. В нем приняли участие учреждения культуры и образования, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Организаторы выбирали лучшие проекты по профилактике наркомании, алкоголизма и правонарушений среди детей, подростков и молодёжи, создание условий для сохранения и укрепления духовно-нравственного здоровья, организация занятости детей, подростков, молодежи района.

Лучшим признан проект объединения волонтеров «Рука помощи» районного комплексного молодежного центра «Луч». На втором месте проект межпоселенческого культурно-досугового комплекса «Арлекино». Его авторы предлагают задействовать вокально-инструментальный ансамбль в качестве одной из форм работы с подростками и молодежью. Почетное третье место занял культурно-досуговый центр сельского поселения Ларьяк с вариативной программой «Навыки жизни».