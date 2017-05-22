​За выходные в Югре произошло 12 автоаварий

С 19 по 21 мая на дорогах Югры произошло 12 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 12 человек, в том числе, двое несовершеннолетних.

Так, в Нижневартовском районе авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «Ниссан», разворачиваясь от правой обочины, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Форд». В результате ДТП 63-летний водитель «Ниссана» получил телесные повреждения.