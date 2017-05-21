​Еще один уральский банк закрывает свой офис в Нижневартовске

«Уралтрансбанк» объявил о закрытии своего операционного офиса в Нижневартовске. 24 мая он будет работать последний день. Решение об этом принято Правлением финансово-кредитной организации.

«ПАО «Уралтрансбанк» сохраняет ответственность по всем обязательствам перед клиентами и кредиторами операционного офиса ПАО «Уралтрансбанк» в городе Нижневартовске. Номера счетов, платежные реквизиты, тарифы на расчетно-кассовое обслуживание не изменяются. Дополнительного оформления договорных документов не требуется, проценты на вклад продолжают начисляться и выплачиваться в соответствии с договором вклада. Гашение кредитов, иные платежи можно совершать в ПАО «Запсибкомбанк» без взимания дополнительных комиссий за совершение платежей, или с помощью бесплатного подключения интернет-банка», - говорится в сообщении компании.

В банке отметили, что у клиентов имеется возможность досрочно погасить кредит без взимания комиссий и штрафных санкций, а при досрочном расторжении договора банковского вклада процентная ставка сохраняется и пересчитываться на ставку по вкладу «до востребования», то есть в сторону уменьшения, не будет.

Напомним, что в прошлом году свою деятельность сначала в Нижневартовске, а затем и по всей Югре прекратил банк «Кольцо Урала».