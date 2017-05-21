​В Нижневартовске появится расчетно-кассовый центр

В Нижневартовске откроется Единый расчетно-информационный центр (РИЦ). О том, как идет подготовка к запуску офиса, и какие изменения ожидают вартовчан, обсудили на рабочем совещании с главой города Василием Тихоновым и руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

К открытию центра все готово: зарегистрировано предприятие ООО «Нижневартовский расчетно-информационный центр», идет поиск помещения, передаются функции управляющих компаний расчетно-информационному центру, создана рабочая группа, куда вошли представители администрации города, департамента ЖКХ и управляющих компаний.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, задачей РИЦ станет начисление и сбор платежей за жилищные и коммунальные услуги, а в дальнейшем - работа по взысканию долгов с населения. Управляющие компании займутся своим непосредственным делом - управлением и содержанием жилищного фонда.

Глава города Василий Тихонов отметил, открытие РИЦ - одно из управленческих решений в рамках проекта комплексной модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства. На прошлом заседании он обратил внимание на повышение качества работы предприятий ЖКХ, и призвал руководителей этой сферы находить новые механизмы предоставления услуг населению.

«Это совершенно новый уровень сервиса и в плане скорости, и в плане мобильности системы расчетов, и в плане ресурсозатратности. Сфера ЖКХ должна быть высокотехнологичной. Для этого мы и открываем расчетно-информационный центр. Мы движемся к тому, чтобы сделать платежи ЖКХ максимально открытыми для населения. В идеале - оптимизация всех процессов должна позволить улучшить качество жилищных услуг. Единый центр должен обеспечить жителей города качественным сервисом. В основе всех преобразований - создание удобных условий для населения нашего города», - подчеркнул Василий Тихонов.

После открытия центра вартовчане получат платежные квитанции на дом. Совершать коммунальные платежи жители смогут там же, где привыкли, например, в помещениях ЖЭУ.