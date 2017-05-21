​В Нижневартовске состоится праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры

В среду, 24 мая, в 15.00 на площади Дворца искусств Нижневартовска состоится праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В пресс-службе администрации города рассказали, что в рамках праздничного мероприятия выступят хор русской песни «Сибирские зори», хор ветеранов труда «Красная гвоздика», фольклорный ансамбль «Руны», ансамбль народных инструментов «Родные просторы» и солисты Дворца искусств.

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, единственному государственно-церковному празднику в России, пройдут и в других муниципалитетах округа.